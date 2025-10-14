El equipo Newstars dijo presente en un nuevo encuentro +60 en San Francisco

Atlético

El equipo Newstars, perteneciente al Club Atlético María Juana, participó este domingo de un nuevo encuentro deportivo +60 de newcom, realizado en las instalaciones del Club Alumni de la ciudad de San Francisco.

La jornada reunió a equipos provenientes de Esperanza, Ceres, Alicia y Colonia Marina, generando un espacio de integración, competencia amistosa y recreación para personas mayores.

Durante el encuentro se desarrollaron distintos partidos en un clima de compañerismo, respeto y disfrute, donde el deporte fue protagonista.

El equipo Newstars disfrutó de un domingo lleno de actividad y entusiasmo, reafirmando el valor del newcom como una disciplina que promueve el bienestar, la salud y la participación social en todas las edades.

