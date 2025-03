El fútbol de inferiores dio el puntapié de la temporada con reparto de puntos para los equipos mariajuanenses

El fin de semana se puso en marcha el torneo de divisiones inferiores de Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol; Talleres y Atlético María Juana repartieron puntos en sus respectivos juegos.

Talleres debutó en condición de local frente al siempre duro Deportivo Josefina ante un buen marco de público que llegó al estadio “Pedro Molina”. En 9na categoría y en 8va fueron victorias para el dueño de casa por 3 a 0 y 1 a 0, respectivamente. Mientras que en 7ma y 6ta la visita se hizo fuerte y doblegó a la “T” por 4 a 0 y 3 a 0.

En tanto, Atlético María Juana viajó a la ciudad de Frontera para medirse ante La Trucha FC al que se impuso goleando en 8va división por 9 a 0 y en 9na se adueñó de las tres unidades por el local no presenta esa categoría. En cuanto a la 7ma, fue derrota por 4 a 1 y 6ta caída por 3 a 2.

De esta manera, Talleres y Atlético María Juana repartieron puntos con sus rivales sumando 6 unidades para la tabla general.

Te mostramos todos los resultados:

9ª división:

La Hidráulica – Atl. Esmeralda (no presentan categoría)

La Trucha (n/p) 0 – 1 Atl. María Juana

San Martín 2 – 2 Sp. Libertad

Zenón Pereyra F.C. 6 – 1 Def. Frontera

Florida 5 – 0 Sp. Santa Clara

Talleres 3 – 0 Dep. Josefina

Brown 2 – 0 B. Bochazo

Posiciones: 3 Atl. María Juana-Zenón Pereyra F.C-Florida- Talleres- Brown, 1 San Martín-Sp. Libertad, 0 B. Bochazo, Dep. Josefina-Sp. Santa Clara-Def. Frontera.

8ª división:

La Hidráulica 5- 0 Atl. Esmeralda

La Trucha 0 – 9 Atl. María Juana

San Martín 1 – 2 Sp. Libertad

Zenón Pereyra F.C. 1 – 6 Def. Frontera

Florida 2 – 0 Sp. Santa Clara

Talleres 1 – 0 Dep. Josefina

Brown 0 – 6 B. Bochazo

Posiciones: 3 Atl. María Juana- La Hidraúlica-Florida-Sp. Libertad-B. Bochaz- Def. Frontera-Talleres, 0 Dep. Josefina-Brown-San Martín-Sp. Santa Clara-La Trucha FC-Zenón Pereyra F.- At. Esmeralda.

7ª división:

La Hidráulica 4-1 Atl. Esmeralda

La Trucha 4 – 1 Atl. María Juana

San Martín 5 – 3 Sp. Libertad

Zenón Pereyra F.C. 2 – 3 Def. Frontera

Florida 1 – 1 Sp. Santa Clara

Talleres 0 – 4 Dep. Josefina

Brown 4 – 2 B. Bochazo

Posiciones: 3 Brown- La Hidaulica Def. Frontera-La Trucha FC-Dep. Josefina-San Martín, 1 Florida-Sp. Santa Clara, 0 Atl. María Juana- Zenón Pereyra F.C-Sp. Libertad-B. Bochazo-Talleres.- At. Esmerada.

6ª división:

La Hidráulica 1-0 Atl. Esmeralda (lunes 24/03)

La Trucha 3 – 2 Atl. María Juana

San Martín 1 – 1 Sp. Libertad

Zenón Pereyra F.C. 0 – 5 Def. Frontera

Florida 3 – 3 Sp. Santa Clara

Talleres 0 – 3 Dep. Josefina

Brown 1 – 1 B. Bochazo

Posiciones: 3 La Trucha FC, Def. Frontera-Dep. Josefina- La Hidraúlica, 1 Sp. Santa Clara-Florida-Brown-B. Bochazo-San Martín-Sp. Libertad, 0 Atl. María Juana-Zenón Pereyra F.C-Talleres-At. Esmeralda.

Tabla General: 9 Def. Frontera- La Hidráulica, 8 Florida, 7 Brown, 6 Talleres-Atl. María Juana-La Trucha FC-Dep. Josefina, 5 San Martín-Sp. Libertad, 4 B. Bochazo, 3 Zenón Pereyra F.C., 2 Sp. Santa Clara.

Próxima fecha (2da): Talleres va La Trucha FC, Dep. Josefina vs Florida, Sp. Santa Clara vs Zenón Pereyra FC, Def Frontera vs Brown, B. Bochazo vs La Hidráulica, At. Esmeralda vs San Martín de Angélica, Sp. Libertad vs At. María Juana