El fútbol mayor del Club Atlético María Juana pone primera a un 2026 cargado de desafíos

Este lunes comienzan los entrenamientos del fútbol mayor del Club Atlético María Juana, marcando el inicio de una exigente temporada 2026, con varios objetivos importantes en el horizonte y un calendario que promete competencia de alto nivel.

El “Chupa” afrontará el nuevo año con la mira en la nueva participación en la Copa Federación 2026 y la Copa Castellanos donde jugará el clásico ante Club Atlético Talleres, además de su participación en el Torneo de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, donde buscará ser protagonista.

En el marco de la Copa Federación 2026, el Club Atlético María Juana ya conoce su fixture. En la primera fecha, el conjunto auriazul jugará de local el 25 de enero en el Estadio Néstor Suppo, donde recibirá a Juventud Guadalupe. Luego, por la segunda fecha, visitará a La Hidráulica, y en la tercera jornada enfrentará como visitante a La Emilia.

Con un año que arranca “cargado” de competencia y desafíos, el Club Atlético María Juana se prepara para dejarlo todo dentro de la cancha, con la ilusión renovada y el acompañamiento de su gente en cada presentación.