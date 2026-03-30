El mariajuanense Nicolás Dominino se consagró campeón de la Coppa Italia con Aurora Treia

El futbolista de María Juana, Nicolás Dominino, alcanzó un importante logro en su carrera al consagrarse campeón de la Coppa Italia Promozione Marche con el Aurora Treia, que se impuso por 3 a 0 ante Castelfrettese en la final disputada en Castelfidardo.

El equipo dirigido por Simone Ricci logró quedarse con el título por primera vez en su historia gracias a los goles de Alla, Melchiorri y Cirrottola, en un encuentro que se definió en la segunda mitad. Sin embargo, durante gran parte del partido, el desarrollo fue parejo, con una Castelfrettese que compitió de igual a igual hasta la expulsión de un jugador que terminó inclinando la balanza.

En este contexto, Dominino tuvo una destacada participación siendo una pieza importante en el funcionamiento del equipo, especialmente por su aporte en ataque y sus constantes proyecciones por la banda izquierda. Incluso, generó una de las situaciones más claras del primer tiempo con un centro preciso que casi termina en gol, demostrando su incidencia en el juego ofensivo del conjunto campeón.

El título representa un momento histórico para Aurora Treia, que además lidera su grupo en el campeonato y ahora apunta al ascenso a la Eccellenza. Para Dominino, en tanto, este logro tiene un valor especial, ya que lo consolida como protagonista en el fútbol italiano y llena de orgullo a toda la comunidad de María Juana, que sigue de cerca su crecimiento deportivo en Europa.