El músico salteño Gustavo Wierna presentó su nuevo trabajo como solista y dialogó con Radio María Juana

En la mañana de Comunicándonos, Mónica Barceló entrevistó al reconocido músico salteño Gustavo Wierna, quien compartió detalles sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo y videoclip “En Redes”, disponible en todas las plataformas digitales desde el 9 de septiembre.

Wierna, quien integró grupos emblemáticos como Los Cuatro de Salta, Los Calchaquíes y Vale Cuatro, y compartió escenario con artistas de renombre como El Chaqueño Palavecino, Peteco Carabajal, Los Nocheros y Lito Vitale, contó cómo vive esta nueva etapa como solista.

El videoclip de “En Redes” fue grabado en distintos escenarios de la ciudad de Salta y combina guaracha y chamamé en una propuesta moderna y emocional, que invita a reflexionar sobre los vínculos humanos en tiempos digitales. “Es una mirada sensible sobre cómo nos conectamos hoy, entre pantallas y emociones”, expresó el artista.

Con una trayectoria sólida en los principales festivales del país —como Cosquín, Jesús María y Serenata a Cafayate—, Wierna inicia un nuevo camino artístico que fusiona raíces folclóricas con sonidos contemporáneos, reafirmando su lugar como una de las voces más versátiles del norte argentino.