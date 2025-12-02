El Newcom del Club Atlético María Juana cierra un excelente año deportivo

En la mañana de la radio dialogamos con Mónica Galván, profesora de Newcom del Club Atlético María Juana, quien compartió detalles sobre la última presentación del equipo.

Galván destacó el buen desempeño del grupo, remarcando el compromiso y el entusiasmo con el que los jugadores participaron de la jornada deportiva. Además, realizó un balance del año, subrayando los avances logrados, el crecimiento del equipo y la importancia del newcom como espacio de integración, actividad física y bienestar para adultos.

La profesora también agradeció el acompañamiento del club y de las familias durante toda la temporada, y adelantó que ya se trabaja pensando en los desafíos del próximo año.