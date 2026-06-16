El Newcom femenino del Club Atlético María Juana participó del 2° Encuentro en Santa Fe

La disciplina de Newcom del Club Atlético María Juana volvió a decir presente en una importante jornada deportiva. Durante el fin de semana, un equipo femenino de la institución participó del 2° Encuentro de Newcom, desarrollado en La Esquina Encendida, en la ciudad de Santa Fe.

La delegación mariajuanense disfrutó de una jornada de integración, deporte y camaradería junto a equipos de distintas localidades, compartiendo partidos y experiencias que fortalecen el crecimiento de esta disciplina que continúa sumando adeptos en la región.

Además de la destacada participación de las jugadoras, el equipo contó con el acompañamiento de una numerosa hinchada que viajó para alentarlas, brindando color y apoyo durante toda la jornada. Desde el Club Atlético María Juana destacaron la importancia de estos encuentros, que promueven la actividad física, la amistad y el espíritu deportivo.