Gran actuación del Sub 16 del Club Atlético María Juana en el Nacional “Uruguayo 2026”

El equipo Sub 16 del Club Atlético María Juana tuvo una destacada participación en el Torneo Abierto Nacional “Uruguayo 2026”, disputado el pasado fin de semana en la ciudad de San Jorge y organizado por el club local.

El conjunto dirigido por Víctor Piovesan mostró un gran nivel de juego durante todo el certamen, logrando resultados muy positivos tanto en la jornada del sábado como el domingo, lo que le permitió meterse entre los mejores equipos del torneo.

En la fase inicial, el equipo auriazul se mantuvo invicto con triunfos por 2 a 0 ante Deportivo Santa Clara, Riberas del Paraná de Rosario, Atlético San Genaro y Argentino de San Carlos, demostrando solidez y contundencia en cada presentación.

Ya en la Copa de Oro, el domingo continuó por la senda del triunfo superando en octavos de final a Central San Carlos B y en cuartos de final a Gimnasia y Esgrima de Rosario, ambos por 2 a 0. En semifinales, cayó ante Unión de Sunchales por 2 a 0, cerrando así su participación.

De esta manera, el Club Atlético María Juana finalizó en un meritorio cuarto puesto en la Copa de Oro, consolidando el crecimiento del vóley formativo y dejando una muy buena imagen a nivel nacional.