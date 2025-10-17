La música vuelve a unir a la región en el II° Encuentro de Bandas en María Juana

En la mañana de Comunicándonos, recibimos a Pablo Mondino, profesor del Ensamble Infanto Juvenil “Nelson F. Pautasso”, perteneciente al área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre lo que será este sábado 18 de octubre a las 19 hs el II° Encuentro de Bandas, que se desarrollará en la Sociedad Italiana con entrada libre y gratuita.

Mondino destacó la importancia de este evento que busca fomentar el intercambio musical y cultural entre jóvenes músicos de la región, ofreciendo al público una noche de talento, aprendizaje y unión a través de la música.

Participarán la Banda Municipal Atilio Bianchi de Sastre y Ortiz, la Escuela Municipal de Música de San Jorge, la Banda Sinfónica Municipal de San Vicente y el Ensamble Infanto Juvenil Nelson F. Pautasso como anfitrión.

“Es una alegría enorme poder recibir a estas agrupaciones y compartir lo que amamos hacer: música”, expresó Mondino, quien además invitó a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta cultural que crece año a año, impulsada por la Comuna de María Juana.

📅 Sábado 18 de octubre – 19:00 hs

📍 Sociedad Italiana de María Juana

🎟️ Entrada gratuita