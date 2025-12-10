El Oeste Santafesino celebró su Cena de Fin de Año y Premiaciones en Cañada Rosquín

En la noche del lunes 8 de diciembre, en las instalaciones del club Juventud Unida RC de Cañada Rosquín, se llevó a cabo la tradicional Cena de Fin de Año y Premiaciones del Oeste Santafesino, un encuentro que reunió a dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y autoridades vinculadas a la actividad.

Durante la velada se reconoció a todos los campeones de las distintas copas de los torneos de divisiones formativas y Primera División, además de los integrantes de los seleccionados del Oeste Santafesino, árbitros, comisionados y a los mejores del año en Primera División. También se entregaron menciones especiales a instituciones y protagonistas que se destacaron a lo largo de la temporada.

Entre los reconocimientos más importantes, se otorgó una mención especial al Club Atlético Sastre —entregada previamente en su Cena de Campeones— y al Club Atlético María Juana por el ascenso al Torneo Federal 2026. Asimismo, el Club Santa Paula fue distinguido por su ascenso a la Liga Argentina 2025/2026. También fueron destacados los seleccionados ACBOS U13 femenino, U13 masculino, U15 masculino y U17 masculino.

En cuanto a los premios individuales, correspondientes a los Mejores del Año 2025 en Primera División del Torneo “Clausura”, elegidos por los entrenadores de los equipos de la categoría, los galardonados fueron: Tomás Vico (Base – C.A. San Jorge), Gonzalo Toranzo (Escolta – C.A. María Juana) y Luciano Melastro (Escolta – C.A. Sastre), Fernando Funes (Alero – C.A. Sastre), Marcos González (Ala-Pivot – C.A. San Jorge), Facundo Pautasso (Pívot – C.A. María Juana). El premio a Mejor Entrenador fue para Diego Ferrari (C.A. Sastre), la Revelación del Año para Tiago Gómez (C.A. Trebolense) y el reconocimiento al Mejor Árbitro para Sebastián Jasson.

De este modo, el Oeste Santafesino cerró oficialmente una temporada cargada de competencia, crecimiento y logros deportivos, celebrando a quienes fueron protagonistas dentro y fuera de la cancha.