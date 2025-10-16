El Oeste Santafesino puso en marcha la última del Torneo Clausura

La Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino puso en marcha la última fecha de la segunda fase regular del Torneo Clausura y PreFederal de la Confederación Argentina de Básquet, una jornada decisiva que mantuvo el suspenso hasta el final.

En la ciudad de Gálvez, el estadio “Víctor Comelli” fue escenario de un duelo vibrante entre Santa Paula y Americano de Carlos Pellegrini. En un partido de alto ritmo y emociones constantes, el conjunto visitante se impuso por 96 a 92, en un cierre ajustado que mantuvo en vilo a los presentes.

Con este resultado, a Americano no le alcanzó para meterse en la cuarta posición y la definición será apasionante entre Brown y Ceci de Gálvez que se enfrentan por el único pasaje que queda a semifinales.

Si Ceci gana se produciría un triple empate entre Brown, Americano y el amarillo del Gálvez. Si eso ocurre comienza a contar la diferencia entre los tres y la ventaja la tiene Ceci BBC.

Por su parte, Brown depende de sí mismo, con la victoria se mete en semifinales y sería el rival de Atlético María Juana que es el uno de la general.

El básquet del Oeste Santafesino vuelve a demostrar su nivel competitivo, en una fecha que promete quedar grabada como una de las más intensas del torneo.

Cronograma de partidos:

Jueves 21:30 horas

At. San Jorge vs Trebolense

Viernes 21:30 horas

Brown vs Ceci

San Martín vs At. María Juana

At. Sastre vs Juventud Unida de Cañada Rosquín