El proyecto “La Camiseta de Tu Corazón” llegó a María Juana

En una mañana cargada de emoción, los alumnos y alumnas de la Escuela N° 398 “Domingo F. Sarmiento” y Escuela 1066 del Complejo Educativo Santa María de los Ángeles de María Juana participaron activamente del proyecto “La Camiseta de Tu Corazón”, impulsado por Luz y Fuerza Rafaela junto con la Agrupación Dos Banderas.

Leticia Lemos, directora de la Esc. Domingo F. Sarmiento, contó sobre la experiencia vivida por las y los niños de ambas escuelas.

La iniciativa consiste en recorrer distintas escuelas de la provincia para que los niños y niñas estampen sus firmas y mensajes en una bandera argentina gigante, como símbolo de identidad, pertenencia y valores compartidos.

Durante el encuentro, los estudiantes de la escuela protagonizaron un momento participativo e interactivo: firmaron la gran bandera, plasmaron sus deseos y desafíos, y compartieron con sus compañeros la importancia de ser parte de una comunidad que celebra sus raíces mientras mira hacia el futuro.

Desde la institución educativa destacaron que actividades como esta refuerzan el sentido de pertenencia, los valores de solidaridad y el trabajo colectivo, al tiempo que acercan a los alumnos a experiencias que trascienden el aula.

La escuela agradece a Luz y Fuerza Rafaela y a la Agrupación Dos Banderas por traer esta propuesta enriquecedora a María Juana, reafirmando el compromiso de la comunidad educativa con la formación integral de sus estudiantes.