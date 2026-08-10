El seleccionado del Oeste Santafesino tuvo participación en el Provincial de Segunda Categoría de Bochas

Durante el fin de semana se disputó el Campeonato Provincial de Segunda Categoría, organizado por la Asociación Zonal Suardense de Bochas, con partidos que se desarrollaron en Arrufó, Villa Trinidad, Colonia Rosa y San Guillermo.

El seleccionado del Oeste Santafesino contó con presencia de María Juana, ya que estuvo integrado por Raúl Mina, junto a Diego Cabrera, de Esmeralda, y José Almada, de San Vicente. El equipo tuvo como director técnico a Vicente Lucero.

Por la Zona A, el seleccionado quedó libre en la primera ronda y luego tuvo un debut con victoria frente a Sunchalense B, al que derrotó por 12 a 10, resultado que le permitió avanzar a la siguiente instancia del certamen.

Ya en los Octavos de Final, el recorrido del equipo llegó a su fin luego de caer por 12 a 0 ante Rafaelina A.

A pesar de la eliminación, el conjunto del Oeste Santafesino completó una destacada participación en una competencia provincial que reunió a representantes de distintas asociaciones y localidades de la provincia.

Las posiciones finales

El podio del Campeonato Provincial quedó conformado de la siguiente manera:

🥇 Rafaelina B

🥈 Sancristobalense A

🥉 Villa Constitución

El equipo campeón estuvo integrado por Claudio Gerbaudo, Tiago Jiménez y Matías Rodríguez, con Juan Ibáñez como director técnico.