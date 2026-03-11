El Senado provincial reconoció a jóvenes artistas de Santa Clara de Saguier

El senador provincial Alcides Calvo entregó una Declaración de Interés de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe a las jóvenes Daiana Gonella y Carmina Gonella, oriundas de Santa Clara de Saguier, en reconocimiento a su participación en producciones audiovisuales de alcance nacional e internacional.

El encuentro contó también con la presencia de la ingeniera Bárbara Chivallero y del presidente comunal de la localidad, Sergio Tivano, quienes acompañaron a las jóvenes artistas en este momento de reconocimiento por su trabajo y trayectoria en el ámbito cultural.

Durante la reunión se destacó el talento, la dedicación y el esfuerzo de Daiana y Carmina, quienes a través de su participación en distintas producciones audiovisuales representan a su comunidad y a la provincia de Santa Fe, Argentina en diversos espacios artísticos.

En la oportunidad, Calvo expresó que “es un orgullo poder reconocer a estas jóvenes de localidades del Departamento Castellanos que, con talento, esfuerzo y dedicación, han logrado desarrollarse en el ámbito artístico, participando en producciones que trascienden las fronteras de nuestra provincia y de nuestro país”.

El senador también destacó que las jóvenes cuentan con un gran potencial y representan el talento del interior santafesino, participando en producciones realizadas en Buenos Aires, Argentina, algunas de las cuales pueden verse en importantes plataformas de streaming como Netflix, llevando así su trabajo a audiencias de distintos lugares del mundo.