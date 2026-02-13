El senador Alcides Calvo entregó aportes a instituciones de María Juana

El pasado miércoles, el senador provincial Alcides Calvo visitó la localidad de María Juana, donde realizó la entrega de aportes económicos a distintas instituciones de la comunidad.

En el marco de su recorrida por el departamento, el legislador mantuvo contacto con referentes locales y destacó la importancia de acompañar el trabajo que llevan adelante las entidades intermedias, fundamentales para el desarrollo social, deportivo y cultural de la localidad.

Durante su visita, Calvo dialogó con nuestro medio y brindó detalles sobre las entregas realizadas, remarcando que estos aportes buscan fortalecer el funcionamiento diario de las instituciones y respaldar proyectos que impactan directamente en los vecinos.

El senador reafirmó su compromiso de continuar gestionando recursos y acompañando a María Juana, sosteniendo una presencia activa en el territorio y apoyando el crecimiento de cada una de sus instituciones.