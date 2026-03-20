La familia Gutiérrez brilló en el inicio del Turismo del Centro Santafesino

En una nueva edición de Show Deportivo, recibimos la visita de la familia Gutiérrez, integrada por Nicolás, Juan y sus hijos, quienes compartieron su experiencia tras un destacado fin de semana en la primera fecha del Turismo del Centro Santafesino.

Los representantes locales tuvieron una sobresaliente actuación en la competencia, logrando ubicarse en los primeros puestos en sus respectivas categorías, consolidando un gran arranque de temporada dentro de la categoría regional. Juan finalizó primero en Karting Pesados, mientras que su hijo Matías finalizó en el primer lugar en Karting Junior.

Además, Nicolás también fue parte de la competencia en Karting Livianos, donde consiguió un meritorio quinto puesto, sumando así una nueva experiencia en otra disciplina del automovilismo.

Durante la charla, la familia destacó el esfuerzo y la dedicación que implica cada competencia, así como el acompañamiento entre generaciones que comparten la misma pasión por los fierros.

De esta manera, los Gutiérrez continúan dejando en alto el nombre de María Juana en el automovilismo zonal, con un inicio de campeonato que ilusiona de cara a lo que viene.