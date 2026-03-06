El Taller de Laura abrió sus inscripciones en el Área de Cultura

En la mañana de la radio dialogamos con Laura Bossi, responsable de “El Taller de Laura”, el espacio de pintura decorativa y reciclado que se desarrolla en el Área de Cultura de la Comuna de María Juana.

Durante la entrevista, Laura contó cómo estarán organizadas las clases, la modalidad de trabajo y los proyectos que se llevarán adelante este año, combinando técnicas de pintura decorativa con propuestas de reciclado creativo. El taller está pensado como un espacio de aprendizaje y encuentro, donde se fomenta la creatividad, el trabajo manual y la reutilización de materiales.

Además, explicó quiénes pueden inscribirse —abierto a jóvenes y adultos interesados en iniciarse o perfeccionarse en estas técnicas— y hasta cuándo hay tiempo para anotarse. Desde el Área de Cultura invitan a la comunidad a sumarse a esta propuesta que ya es un clásico en la localidad, promoviendo el arte, la expresión y el cuidado del ambiente a través del reciclado.