El Taller de Ritmos Adultos sigue sumando participantes en el Área de Cultura de la Comuna

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Vanina Francone, profesora a cargo del Taller de Ritmos para Adultos, una de las propuestas que se desarrollan dentro del Área de Cultura de la Comuna de María Juana.

Durante la entrevista, la docente contó cómo se vienen desarrollando las clases y destacó la buena participación de vecinos y vecinas que se suman a esta actividad pensada para disfrutar de la música, el movimiento y el encuentro social. El taller propone distintas coreografías y estilos de ritmos, combinando ejercicio físico con momentos recreativos y de esparcimiento.

La iniciativa forma parte de las diferentes propuestas culturales y recreativas que la comuna impulsa en María Juana, Santa Fe, Argentina, con el objetivo de generar espacios de participación para todas las edades, promoviendo hábitos saludables y la integración comunitaria.

Desde el área de Cultura continúan invitando a quienes deseen sumarse a esta actividad, que no requiere experiencia previa y está orientada a adultos que buscan moverse, divertirse y compartir un buen momento a través de la música y el baile.