El Turismo del Centro Santafesino abre la temporada 2026 en Altos de Chipión

El Turismo del Centro Santafesino pone primera este sábado 24 de enero, con el inicio del Campeonato de Verano 2026, que tendrá su primera fecha en Altos de Chipión, marcando el esperado regreso de la actividad a las pistas.

En esta jornada inaugural estarán presentes todas las categorías que conforman el campeonato: Buggy, Fórmula 4, Karting Escuela, Pesados, Livianos y Fiat, ofreciendo un espectáculo completo para los amantes del automovilismo regional.

Se espera la participación de un gran número de pilotos, que llegan con expectativas renovadas por el comienzo de la temporada y con el objetivo de empezar a sumar desde la primera fecha. El arranque del campeonato no solo significa volver a la competencia, sino también el reencuentro de la familia del Turismo del Centro Santafesino, en un ambiente caracterizado por la pasión, el compañerismo y el disfrute del deporte motor.

De esta manera, Altos de Chipión será el escenario del puntapié inicial de un campeonato que promete emoción, buena convocatoria y grandes carreras a lo largo de todo el verano 2026.