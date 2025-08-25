El Turismo del Centro Santafesino brilló en María Juana con récord de pilotos y gran marco de público

Este domingo 24 de agosto se corrió la 6° fecha del Turismo del Centro Santafesino en el circuito Atilio Serre de María Juana, que fue presentado de manera impecable para recibir a la categoría. La jornada marcó un récord histórico de 107 pilotos inscriptos, además de contar con una gran concurrencia de público que acompañó cada competencia.

Resultados

Fórmula 4

Final A: 1° Doglio Bruno, 2° Butignol Joel, 3° Mago Juan, 4° Sánchez Gastón, 5° Luna Carlos.

Final B: 1° Cief Iván, 2° Sánchez Gastón, 3° Doglio Bruno.

Fiat 600 (TCS de Exhibición)

Final A: 1° Garola Emiliano, 2° Lucero Ariel, 3° Druetta Martín, 4° Zubrigen Vicente, 5° Rivera Omar.

Final B: 1° Gaetan Gonzalo, 2° Rivera Omar, 3° Sánchez Lucas.

Buggy

Final A: 1° Massera Alberto, 2° Dalmazzo Gastón, 3° Doglio Guillermo, 4° Tolosa Martín, 5° Farina Alejandro.

Final B: 1° Losano Gustavo, 2° Lamberti Sergio, 3° Farina Alejandro.

Karting Escuela

Final A: 1° González Erik, 2° Sena Agustino, 3° Gutiérrez Matías, 4° Gagliardo Vito, 5° Gaido Francisco.

Final B: 1° Méndez Francisco, 2° González Erik, 3° Bravo Lautaro.

Karting Escuela Principiantes

Final A: 1° Viñolo J. Martín, 2° Navales Faustino, 3° Ruiz Carlos, 4° Giordanino Ayrton, 5° Reburdo Álvaro.

Final B: 1° Ruiz Carlos, 2° Reburdo Álvaro, 3° Giordanino Ayrton.

Karting Pesados

Final A: 1° Francone Gastón, 2° Cáffaro Nahuel, 3° Strada Andrés, 4° Ceci Fernando, 5° Depetris Enzo.

Final B: 1° Hang Leonardo, 2° Betazza Facundo, 3° González Rodrigo.

Karting Livianos

Serie 1: 1° Viñolo Pablo, 2° Vaschetto Emanuel, 3° Viñolo Máximo.

Serie 2: 1° Gutiérrez Nicolás, 2° Garino Federico, 3° Gaido Lucas.

Final: 1° Viñolo Pablo, 2° Viñolo Máximo, 3° Gaido Lucas.

Final Invitados: 1° Navales Iván, 2° Giordano Iván, 3° Cuevas Agustín.

La próxima fecha del Turismo del Centro Santafesino será el 21 de septiembre en Las Varillas, donde la expectativa ya es muy alta tras el gran paso por María Juana.