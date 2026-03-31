El Turismo del Centro Santafesino llega a María Juana para una nueva fecha del campeonato 2025

El próximo 4 y 5 de abril, la localidad de María Juana será escenario de una nueva jornada del Turismo del Centro Santafesino, en el marco de la segunda fecha del campeonato 2025. La actividad se desarrollará en el Circuito Atilio Serre, uno de los trazados tradicionales de la región.

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Además de la competencia correspondiente al calendario anual, el evento tendrá un condimento especial con la coronación del Campeonato de Verano, lo que le dará un atractivo extra a un fin de semana que promete gran convocatoria de pilotos y público.

Como es habitual, se espera un espectáculo cargado de emoción y velocidad, con la presencia de distintas categorías que forman parte del Turismo del Centro Santafesino. La cita será una nueva oportunidad para disfrutar del automovilismo regional y acompañar a los pilotos locales en un escenario que siempre ofrece grandes carreras.