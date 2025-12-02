Emma Vega y María de los Milagros Giachero ascienden del “Semillero de Fuego” al Cuerpo Activo de Bomberos

En el día de hoy, la institución anunció con orgullo el ascenso de dos integrantes de la Escuela de Cadetes “Semillero de Fuego”, quienes finalizaron su formación de manera ejemplar y dieron un nuevo paso en su vocación de servicio.

A partir de esta fecha, Emma Vega y María de los Milagros Giachero pasan a formar parte del Cuerpo Activo en calidad de Aspirantes a Bomberos Voluntarios, iniciando así una nueva etapa cargada de desafíos, aprendizaje y compromiso con la comunidad.

Desde la Comisión Directiva, la Jefatura del Cuerpo Activo, el Cuerpo Activo y la Escuela de Cadetes enviaron sus felicitaciones por este importante logro, destacando la dedicación, constancia y los valores que ambas demostraron durante todo su recorrido en la escuela.

La institución celebra este avance que fortalece el futuro del cuerpo de bomberos y reafirma la importancia de formar nuevas generaciones comprometidas con la solidaridad y el servicio público.

