Emotivo cierre de año en el Hogar de Ancianos: balance positivo y festejo navideño

En la mañana de la radio dialogamos con Vanesa Bauduco, referente del Hogar de Ancianos, quien realizó un balance del año y destacó el trabajo sostenido que se llevó adelante durante todo el 2025 en favor del bienestar de los adultos mayores de la institución.

Durante la entrevista, Bauduco remarcó el compromiso del personal, el acompañamiento de las familias y el apoyo de la comunidad, elementos fundamentales para sostener el funcionamiento diario del Hogar y desarrollar diversas actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de los residentes.

En este marco, también se refirió al tradicional festejo navideño, que se llevó a cabo con la participación de residentes, directivos y personal del Hogar. La celebración fue una verdadera noche de encuentro, con música, baile, rica comida y un clima de mucho afecto, ideal para despedir el año.

Desde la institución agradecieron especialmente a Vanesa Bauducco, directora del Hogar, y a Pablo Silvestro, presidente de la comisión, por acompañar y confiar en las propuestas desarrolladas a lo largo del año. Asimismo, se destacó el trabajo del equipo de cocina y de la nutricionista Jesi, quienes elaboraron un menú especial que fue muy disfrutado por todos los presentes.

Finalmente, Vanesa Bauduco expresó su agradecimiento a todo el personal y a quienes colaboran permanentemente con la institución, y renovó el compromiso de seguir trabajando con dedicación, respeto y amor para acompañar a los adultos mayores durante el próximo año.