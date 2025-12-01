Emotivo homenaje y momento histórico en la despedida del director “Luis Anselmi”

La comunidad de María Juana vivió anoche una de las jornadas más emocionantes del Cierre de Actividades Culturales, con la presentación del Coro de Adultos como protagonista de un momento que quedará grabado en la historia local.

En un clima cargado de afecto y reconocimiento, la Comuna de María Juana anunció oficialmente, mediante la Ordenanza 2307/2025, que la sala de ensayo del Coro en el Complejo de Cultura llevará el nombre de “Luis Anselmi”, en homenaje al histórico director del Coro Comunal, al igual que el coro ahora se llamará “Coro Luis Anselmi de la Comuna de María Juana”. Durante más de 30 años, Anselmi guio al grupo con una entrega incansable, ensayando cada viernes en el mismo espacio que ahora perpetúa su legado.

La noche fue aún más significativa porque marcó la última presentación de Luis Anselmi como director del Coro Comunal. El público acompañó este momento con una ovación cargada de emoción, agradecimiento y respeto hacia quien dedicó gran parte de su vida a fortalecer la cultura y el arte coral en la localidad.

“Gracias, Luis”, fue el sentir general de la comunidad, que reconoció su sensibilidad artística, compromiso y amor por la música. Su legado permanecerá vivo en cada voz que se eleve en la sala que, desde ahora, lleva con orgullo su nombre.

Una noche que combinó historia, emoción y homenaje, y que quedará para siempre en el corazón cultural de María Juana.