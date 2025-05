En el clásico mariajuanense, el “chupa” se hizo fuerte en el barrio San Francisco

El día sábado se jugó el primer clásico del año en divisiones inferiores, Atlético María Juana se hizo fuerte ante Talleres obteniendo 9 puntos para la sumatoria general y manteniendo el invicto en 9° categoría.

Como estaba previsto, se disputó la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol en divisiones inferiores y María Juana se tiñó de clásico. El barrio San Francisco se vistió de fiesta para recibir a los más pequeños y disfrutar de una jornada cargada de fútbol y pasión.

El estadio “Pedro Molina” albergó al semillero fue testigo de cada grito de gol, de cada alegría y de cada tristeza. La jornada se inició con un partidazo en 9na categoría que terminó con la victoria de Atlético María Juana por 2 a 1 siendo líder e invicto de la divisional tras disputar 8 partidos y ganar los 8. La actividad continuó con la 8va división que brindó un gran espectáculo cargado de emociones, el triunfo fue para el “auriazul” por 3 a 1.

Corría la tarde y llegaba el turno de las categorías más grandes, con otra perspectiva, otra mirada y con el grito sagrado cargado en la garganta de la “T” para el desahogo en 7ma y alzarse con la victoria 1 a 0 para seguir construyendo y escalando cada fin de semana.



Por último, la 6ta división le regaló al público un gran partido para cerrar una nueva edición del clásico mariajuanense. Atlético María Juana se hizo fuerte en el “Pedro Molina” para conquistar los tres puntos tras vencer a Talleres por 2 a 0. De esta manera, el “chupa” consiguió 9 puntos de 12 en juego para sumar en la tabla general de la competencia.

Todos los resultados:

9ª división:

Florida 5 – 0 San Martín

Brown 1 – 0 La Trucha (n/p)

Sp. Santa Clara 1 – 0 Atl. Esmeralda (n/p)

Zenón Pereyra F.C. 1 – 0 La Hidráulica (n/p)

Def. Frontera 1 – 2 B. Bochazo

Dep. Josefina 1 – 1 Sp. Libertad

Talleres 1 – 2 Atl. María Juana

Posiciones: 24 Atl. María Juana, 21 Florida, 19 Talleres, 18 B. Bochazo, 17 Brown, 15 Zenón Pereyra F.C, 11 Sp. Santa Clara, 10 Def. Frontera, 8 Sp. Libertad, 7 San Martín, 5 Dep. Josefina.



8ª división:

Florida 5 – 1 San Martín

Brown 7 – 0 La Trucha

Sp. Santa Clara 0 – 1 Atl. Esmeralda

Zenón Pereyra F.C. 0 – 1 La Hidráulica

Def. Frontera 2 – 2 B. Bochazo

Dep. Josefina 2 – 1 Sp. Libertad

Talleres 1 – 3 Atl. María Juana

Posiciones: 20 La Hidráulica, 19 Def. Frontera-Florida, 18 B. Bochazo-Atl. María Juana, 16 Brown, 12 Talleres, 10 Sp. Santa Clara-Atl. Esmeralda, 9 Dep. Josefina, 8 Sp. Libertad. 3 Zenón Pereyra F.C., 0 San Martín-La Trucha



7ª división:

Florida 3 – 1 San Martín

Brown 0 – 2 La Trucha

Sp. Santa Clara 0 – 1 Atl. Esmeralda

Zenón Pereyra F.C. 2 – 3 La Hidráulica

Def. Frontera 1 – 2 B. Bochazo

Dep. Josefina 2 – 1 Sp. Libertad

Talleres 1 – 0 Atl. María Juana

Posiciones: 24 Dep. Josefina, 21 La Trucha, 17 Florida, 15 Def. Frontera- La Hidráulica, 12 Atl. Esmeralda-B. Bochazo, 10 Sp. Santa Clara-San Martín, 9 Talleres, 8 Zenón Pereyra F.C., 6 Sp. Libertad, 4 Brown, 0 Atl. María Juana



6ª división:

Florida 3 – 0 San Martín

Brown 5 – 0 La Trucha

Sp. Santa Clara 1 – 3 Atl. Esmeralda

Zenón Pereyra F.C. 0 – 1 La Hidráulica

Def. Frontera 2 – 1 B. Bochazo

Dep. Josefina 1 – 0 Sp. Libertad

Talleres 0 – 2 Atl. María Juana

Posiciones: 17 Florida-Dep. Josefina, 16 Sp. Santa Clara-Def. Frontera, 14 Atl. Esmeralda, 12 La Hidráulica-Brown, 10 B. Bochazo-La Trucha, 9 Atl. María Juana, 7 Sp. Libertad, 5 Zenón Pereyra F.C-San Martín, 3 Talleres



Tabla General: 74 Florida, 60 Def. Frontera, 58 B. Bochazo, 55 Dep. Josefina, 51 Atl. María Juana, 49 Brown, 47 Sp. Santa Clara-La Hidráulica, 43 Talleres, 36 Atl. Esmeralda, 31 La Trucha-Zenón Pereyra F.C, 29 Sp. Libertad, 22 San Martín.

Próxima fecha (9na): Atl. María Jauna vs Florida, La Trucha vs Defensores, Sp. Libertad vs Talleres, At. Esmeralda vs Dep. Josefina, Bochazo vs Sp. Santa Clara, San Martín vs ZPFC, La HIdráulica va Brown.