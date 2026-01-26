En la mañana de la radio, Marcela Marchesse anticipó la cuenta regresiva del Carnaval Provincial de Sastre 2026

En la mañana de la radio dialogamos con Marcela Marchesse, integrante de la organización de la Fiesta Provincial del Carnaval en Sastre, quien compartió detalles y expectativas en el inicio de la cuenta regresiva para una de las celebraciones más esperadas de la región, que volverá a brillar durante el mes de febrero.

La Capital Provincial del Carnaval ya se prepara para vivir una nueva edición de sus tradicionales carnavales, que en 2026 ofrecerán tres noches únicas y prometen volver a convertir a la ciudad en el epicentro de la fiesta popular. El Municipio de Sastre presentó oficialmente la grilla de espectáculos y lanzó los “Tickets Dorados”, abonos que permitirán disfrutar de las tres noches de los Fabulosos Corsos, programados para los sábados 7, 14 y 21 de febrero en el clásico cosmódromo “Toto Strada”, ubicado en Plaza Independencia. La venta de los abonos comenzará el 20 de octubre.

Una grilla de primer nivel

El Carnaval de Sastre 2026 contará con propuestas artísticas destacadas en cada jornada. El sábado 7 de febrero se presentarán El Brujo Ezequiel, Los Palmae y La Groupera. El sábado 14, además de la Elección de la Reina Provincial del Carnaval, subirán al escenario DesaKTa2 y DAB. En tanto, el sábado 21 de febrero será el cierre con Rodrigo Tapari, Trulalá y la tradicional Quema del Rey Momo, uno de los momentos más emblemáticos y esperados de la fiesta.

Además, se confirmó la designación de Sebastián Galliano como nuevo director artístico de la comparsa Penambí Berá, una de las grandes protagonistas del carnaval sastrense y símbolo de color, ritmo y pasión.

La previa: Bajada del Oeste

Como antesala del Carioca 2026, el viernes 6 de febrero se llevará a cabo la tradicional “Bajada del Oeste” de la comparsa Penambí Berá, un ritual cargado de simbolismo que refuerza el vínculo con la comunidad y marca el inicio del clima carnavalero en la ciudad.

Con música, comparsas, brillo y alegría, Sastre vuelve a latir al ritmo del carnaval, reafirmando su lugar como referencia cultural y festiva de la provincia. La fiesta ya se empieza a sentir y promete, una vez más, ser inolvidable.