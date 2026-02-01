En la previa de la Copa Federación, en Show Deportivo dialogamos con Juan Sebastián Bach, arquero de Atlético María Juana

En la antesala del encuentro por la Copa Federación entre el Club Atlético María Juana y el Club Atlético La Hidráulica de Frontera, en el programa Show Deportivo charlamos con Juan Sebastián Bach, arquero del conjunto mariajuanense, quien contó cómo vive el plantel esta instancia del torneo y cómo se prepara el equipo para un compromiso clave.

Durante la entrevista, Bach destacó el trabajo realizado en la semana, la importancia de mantener la concentración y el enfoque en cada detalle, y el compromiso del grupo para afrontar un partido exigente. Además, remarcó la motivación que genera disputar la Copa Federación y la ilusión de seguir avanzando en el certamen, con el objetivo de dejar bien representado a Club Atlético María Juana en esta nueva presentación.