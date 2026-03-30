Encuentro comunitario en el Espacio Educativo al Aire Libre con la visita de misioneros

Desde Estación María Juana, Julieta Gómez compartió detalles de lo que fue una emotiva jornada vivida el pasado sábado en el Espacio Educativo al Aire Libre, en el marco de la visita de los misioneros que llegaron días atrás a la localidad.

La actividad reunió a alumnos, padres y madres de la Escuela Santa María de los Ángeles, quienes participaron de la propuesta tras llegar en bicicleta, en una experiencia que combinó el contacto con la naturaleza, la educación y el encuentro comunitario.

Durante la jornada, se generaron espacios de reflexión, intercambio y actividades compartidas junto a los misioneros, fortaleciendo los lazos entre las familias y promoviendo valores de convivencia, solidaridad y participación. Sin dudas, fue una experiencia enriquecedora que dejó una huella positiva en todos los presentes.