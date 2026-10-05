Encuentro oficial de Escuelitas y PreMinis en el Club Atlético María Juana

El domingo 4 de octubre, el básquet formativo tuvo una nueva jornada de encuentro en las instalaciones del Club Atlético María Juana, donde se desarrolló el Encuentro Oficial de Escuelitas (U7) y PreMinis (U9) correspondiente a la Zona B.

La actividad reunió a los pequeños jugadores del Club Atlético María Juana, Club Atlético San Jorge, Club Atlético Sastre y San Martín de Marcos Juárez, en una jornada pensada principalmente para compartir, jugar y continuar dando los primeros pasos dentro de la disciplina.

Durante la mañana y la tarde se disputaron distintos partidos y actividades, con una importante participación de chicos y familias que acompañaron desde las tribunas.

Más allá de los resultados, el objetivo de estos encuentros pasa por generar espacios de aprendizaje y diversión, promoviendo el compañerismo y el vínculo entre las instituciones que forman parte del básquet del Oeste.

Una nueva jornada en la que los más pequeños fueron protagonistas, disfrutando del deporte y compartiendo una experiencia que combina básquet, amistad y formación.