El Club Atlético María Juana avanza con obras de riego artificial en su campo de deportes

El Club Atlético María Juana continúa apostando al crecimiento sostenido de su infraestructura deportiva. En los últimos días comenzaron los trabajos de instalación del sistema de riego artificial en el campo de deportes, una obra clave que alcanza tanto a la cancha principal de fútbol como a las canchas de tenis de la institución.

Esta mejora tiene como objetivo optimizar las tareas de mantenimiento y lograr una mejor conservación del suelo, garantizando superficies en mejores condiciones para la práctica deportiva y el desarrollo de entrenamientos y competencias durante todo el año.

Desde el club destacaron que estas obras forman parte de un plan de crecimiento constante, pensado para seguir brindando mejores condiciones a deportistas, profesores y a toda la comunidad que diariamente disfruta de las instalaciones del Club Atlético María Juana.