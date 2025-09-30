Entrevista a Marcela Rodríguez en el Día del Empleado de Comercio

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con Marcela Rodríguez, empleada de Supermercados El Chapulín, con motivo de la celebración del Día del Empleado de Comercio. En una charla amena, Marcela compartió su experiencia laboral, la importancia de su tarea cotidiana y el reconocimiento que significa esta fecha para todos los trabajadores del rubro.

El Día del Empleado de Comercio se celebra en Argentina cada 26 de septiembre, en conmemoración a la sanción de la Ley N° 11.729, promulgada en 1934, que reguló por primera vez la actividad laboral en el sector. La norma estableció derechos fundamentales como las vacaciones pagas, la regulación de la jornada laboral y la protección frente a despidos, marcando un antes y un después en la historia del trabajo mercantil en el país.

De esta manera, la jornada constituye una oportunidad para destacar el esfuerzo y compromiso de quienes día a día sostienen el funcionamiento del comercio, uno de los sectores más dinámicos y esenciales de la economía argentina.