Entrevista exclusiva: Starky de Guasones adelanta su show en el Festival Vuela de San Jorge

En la mañana de la radio tuvimos el gusto de conversar con Damián “Starky” Celedón, uno de los integrantes de la emblemática banda Guasones, quien nos contó los detalles de su próxima presentación en el festival Festival Vuela, que tendrá lugar en la ciudad de San Jorge, provincia de Santa Fe.

El Festival Vuela se realizará el sábado 15 de noviembre de 2025, a partir de las 15:00 h, en el predio del Aeroclub San Jorge (Falucho 2452).

La grilla confirmada incluye bandas y artistas destacados como:

Bersuit Vergarabat

Guasones

La K’onga

Cruzando el Charco

Los Tipitos

Vale Acevedo

Calter

Y la DJ set de Agus Maders para el cierre.

Durante la charla, Starky expresó su entusiasmo por volver al escenario después de un periodo de conciertos más reducidos, y comentó que Guasones prepara un repertorio especial para el evento, consciente de que Festival Vuela es “una de esas movidas que marcan un antes y un después” para la música en el Interior provincial.

Además, el festival no solo promete música en vivo sino también más de 10 horas de shows, espacios gastronómicos, zonas de descanso («zona chill») y experiencias interactivas para todo tipo de público.

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Starticket y en puntos de venta físicos indicados.

📌 Para los amantes de la música que quieran sumarse:

Cuándo : sábado 15 de noviembre de 2025

: sábado 15 de noviembre de 2025 Dónde : Aeroclub San Jorge, San Jorge (Falucho 2452)

: Aeroclub San Jorge, San Jorge (Falucho 2452) Horario de apertura : 15:00 h

: 15:00 h Qué ver : Guasones + muchas más bandas + DJ set

: Guasones + muchas más bandas + DJ set Entradas: online y puntos físicos

No te pierdas esta oportunidad de vivir un evento que apunta a convertirse en un hito para la escena musical del Interior de Santa Fe. Guasones estará ahí, y vos también podés ser parte.