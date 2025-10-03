Este sábado presentan el libro “Carne Cruda” en Sociedad Italiana

Te puede interesar
- PIM PAU: EL LIBRO
Pim Pau lanzó su libro "Arte y Eduación en las Infancias". Dialogamos con Eva Harvez (de Castelar/Buenos Aires - Argentina) parte del hermoso proyecto que…
- Llega el Turismo del Este Cordobés al Atilio Serre
https://www.youtube.com/watch?v=R-DxZ-OfdFA El próximo fin de semana llega por primera vez el Turismo del Este Santafesino a la localidad de María Juana al Autódromo Atilio Serre.…
- Gran noche de Carnaval este sábado en Carlos Pellegrini
La Comuna de Carlos Pellegrini organiza este sábado 10 de febrero los Carnavales Pellegrinenses 2024 en el predio de la esquina de Bv. Avellaneda y…
- EL MEGÁFONO
Compartimos el primer programa en este 2019 de "El Megáfono".Programa que realizan desde el 2018 los alumnos de la E.E.S.O.P.I. José Manuel Estrada.Escuchalos!
Compartimos el segundo programa en este 2019 de “El Megáfono”. Programa que realizan desde el 2018 los alumnos de la E.E.S.O.P.I. José Manuel Estrada. Escuchalos!