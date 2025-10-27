Estudiantes de la EESOPI N° 8143 realizaron una jornada de Plogging en María Juana

En la mañana de la radio charlamos con María Verónica Miñón, profesora de inglés de la EESOPI N° 8143 “José Manuel Estrada”, quien nos contó sobre la interesante actividad que llevaron adelante los alumnos de 5° año A y B durante el mes de octubre.

Se trata del Plogging, una práctica que combina la actividad física con el cuidado del medio ambiente. Nacida en Suecia, esta tendencia se ha expandido a numerosos países, y ahora también llegó a María Juana gracias a la iniciativa de las profesoras María Verónica Miñon y María Julia Solano, desde la materia Lengua Extranjera Inglés.

Durante la experiencia, los estudiantes recorrieron distintas calles del pueblo recolectando residuos reciclables, que luego fueron clasificados y depositados en las campanas verdes, amarillas y azules del consorcio Girsu.

Desde la institución destacaron la importancia de estas acciones que fomentan el compromiso ambiental y la participación activa de los jóvenes. “Gracias chicos y chicas por aportar su granito de arena al cuidado del planeta. ¡Ojalá muchos más puedan contagiarse de esta actividad!”, expresaron desde la escuela.