La ilusión mundialista ya se vive en todo el planeta: los argentinos se preparan para el debut de la Scaloneta

La espera terminó. Esta noche la Selección Argentina comenzará su camino en la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Argelia en su debut por el Grupo J, en un partido que volverá a reunir frente a las pantallas a millones de argentinos dentro y fuera del país.

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Marcela Manias, de viaje por Madrid junto a Fabiana Ferrero, quien compartió cómo se vive la previa mundialista en España y en distintos puntos de Europa donde residen miles de argentinos que se preparan para acompañar una vez más al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Marcela contó que el entusiasmo es enorme y que, al igual que ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022, ya comenzaron a organizarse encuentros en bares, peñas y espacios comunitarios para seguir cada presentación de la Selección. Las camisetas celestes y blancas vuelven a aparecer en las calles y las expectativas son altas para un plantel que llega con la responsabilidad de defender el título obtenido hace cuatro años.

La “Scaloneta” inicia un nuevo desafío con la ilusión de volver a escribir páginas doradas en la historia del fútbol argentino. Desde distintos rincones del mundo, los hinchas preparan banderas, camisetas, reuniones familiares y encuentros con amigos para acompañar al seleccionado nacional en este primer paso mundialista.

Mientras tanto, en Argentina la ansiedad crece con el correr de las horas. Esta noche volverán los rituales, los cánticos y la pasión que caracterizan al pueblo futbolero argentino. Comienza una nueva aventura mundialista y, una vez más, millones de corazones latirán al ritmo de la pelota esperando que la historia vuelva a tener final feliz para la Albiceleste.