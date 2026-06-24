La Liga Rafaelina confirmó días y horarios: Atlético María Juana y Talleres ya conocen sus compromisos

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La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer la programación oficial de una nueva jornada de competencias en Primera A y Primera B, con actividad distribuida entre jueves, viernes y domingo. Los equipos de María Juana ya tienen definidos sus compromisos y buscarán sumar puntos importantes en sus respectivos campeonatos.

Por la Primera A, en el marco de la 14ª fecha del Torneo Apertura, el Club Atlético María Juana deberá viajar a Tacural para enfrentar a Deportivo Tacural. El conjunto auriazul intentará volver a sumar en una cancha siempre complicada y mantenerse en la pelea dentro de una categoría que se encuentra en plena etapa de definiciones.

En tanto, por la 3ª fecha del Torneo Clausura de Primera B Zona Sur, Club Atlético Talleres visitará a La Hidráulica. El equipo mariajuanense buscará continuar sumando unidades en el arranque del certamen y mantenerse entre los protagonistas de la zona.

Programación completa

Jueves 25 de junio

  • Atlético de Rafaela vs. Peñarol (19:30 Reserva y 21:00 Primera)
  • Argentino de Vila vs. 9 de Julio (20:00 Reserva y 21:30 Primera)
  • Brown de San Vicente vs. Argentino Quilmes (20:00 Reserva y 21:30 Primera)

Viernes 26 de junio

  • Libertad de Sunchales vs. Ben Hur (19:30 Reserva y 21:00 Primera)
  • Sportivo Norte vs. Sportivo Roca (20:30 Reserva y 22:00 Primera)

Domingo 28 de junio

Primera A – 14ª Fecha Torneo Apertura

  • Deportivo Josefina vs. Unión de Sunchales (14:00 Reserva y 15:30 Primera)
  • Deportivo Tacural vs. Atlético María Juana (14:00 Reserva y 15:30 Primera)
  • Sportivo Libertad de Estación Clucellas vs. Ferrocarril del Estado (14:00 Reserva y 15:30 Primera)
  • Independiente de Ataliva vs. Deportivo Aldao (14:00 Reserva y 15:30 Primera)

Primera B – 3ª Fecha Torneo Clausura

Zona Norte

  • Belgrano de San Antonio vs. Tiro Federal de Moisés Ville (14:00 Reserva y 15:30 Primera)
  • Deportivo Bella Italia vs. Moreno de Lehmann (14:00 Reserva y 15:30 Primera)
  • Independiente de San Cristóbal vs. Deportivo Ramona (14:00 Reserva y 15:30 Primera)
  • Juventud Unida vs. Argentino de Humberto (14:00 Reserva y 15:30 Primera)

Zona Sur

  • Bochófilo Bochazo vs. La Trucha FC (11:00 Reserva y 12:30 Primera)
  • Sportivo Santa Clara vs. Defensores de Frontera (14:00 Reserva y 15:30 Primera)
  • La Hidráulica vs. Talleres de María Juana (14:00 Reserva y 15:30 Primera)
  • Florida de Clucellas vs. San Martín de Angélica (15:30 Reserva y 17:00 Primera)

Con la programación ya confirmada, los equipos de María Juana se preparan para un nuevo desafío. Atlético buscará hacerse fuerte en su visita a Tacural para seguir sumando en Primera A, mientras que Talleres intentará traer un resultado positivo desde Frontera para afianzarse en el inicio del Clausura de la Primera B.

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