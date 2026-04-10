Eustolia se prepara para un gran almuerzo show con música en vivo

En la mañana de la radio dialogamos con Susana Sanor, quien brindó detalles sobre la organización del almuerzo show que se realizará el próximo 12 de abril en la localidad de Eustolia, una propuesta que promete reunir a vecinos y visitantes en una jornada especial.

El evento es organizado por el Club Juventud Unida y contará con la presentación musical de “Horacio Musical”, ofreciendo un espectáculo en vivo para acompañar un encuentro pensado para disfrutar en comunidad, con un clima familiar y festivo.

En cuanto al menú, se informó que incluirá salame, pulpetín, ensalada, postre y trasnoche. Cabe destacar que la bebida no está incluida, por lo que se solicita a los asistentes llevar sus propios cubiertos.

Respecto a los valores, las tarjetas tendrán un costo de 30.000 pesos para mayores, 20.000 pesos para menores y 15.000 pesos para el menú infantil. Las reservas ya se encuentran disponibles a través de los teléfonos habilitados por la organización.

Desde la organización destacaron que se espera una importante convocatoria para esta propuesta que combina buena gastronomía y música en vivo, consolidándose como una oportunidad ideal para compartir y disfrutar en comunidad.