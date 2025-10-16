Eustolia se prepara para vivir la 3° Fiesta de la Tradición y Costumbres Gauchas

La comunidad de Eustolia se viste de celeste y blanco para celebrar una nueva edición de la Fiesta de la Tradición y Costumbres Gauchas, un evento que año tras año reúne a vecinos, familias y visitantes en torno a la música, el baile y las raíces de nuestra cultura popular.

La cita será el sábado 22 de noviembre desde las 20 horas en la localidad, con entrada libre y gratuita, y la conducción de Roberto Ayrala. Sobre el escenario se presentarán destacados artistas que llenarán la noche de alegría y emoción: El Gringo Fernando, Canto Rodado, Grupo Orígenes, July y su Banda, Grupo Promesas y el Ballet Mensajeros del Alma.

Organizada por la Comuna de Eustolia, bajo la gestión de Marcelo Beltramo, esta tercera edición promete una jornada inolvidable donde el espíritu gaucho, la música en vivo y el encuentro comunitario serán protagonistas.

Una oportunidad ideal para disfrutar en familia, compartir la tradición y celebrar la identidad que nos une.