Eustolia se prepara para vivir una noche de identidad y tradición

En la mañana de la radio dialogamos con Marcelo Beltramo, presidente de la Comuna de Eustolia, quien brindó todos los detalles de la Fiesta de la Tradición y Costumbres Gauchas, el esperado evento cultural que cada año convoca a vecinos, familias y visitantes para celebrar nuestras raíces.

Beltramo destacó el enorme trabajo de organización y el entusiasmo que se vive en la localidad en la antesala de una nueva edición. “La comunidad ya está vestida de celeste y blanco. Es una fiesta que nos identifica, que reúne a la familia y que pone en valor nuestras tradiciones”, expresó durante la entrevista.

La celebración tendrá lugar el sábado 22 de noviembre desde las 20 horas, con entrada libre y gratuita, y contará con la conducción de Roberto Ayrala. La propuesta artística promete una noche llena de música, baile y emoción sobre el escenario, con presentaciones de El Gringo Fernando, Canto Rodado, Grupo Orígenes, July y su Banda, Grupo Promesas y el Ballet Mensajeros del Alma.

Desde la comuna invitan a toda la región a participar de esta verdadera fiesta popular, que año tras año reafirma el sentido de pertenencia y el valor de las tradiciones gauchas en Eustolia.