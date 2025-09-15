Éxito en la 7ª fecha de la Liga Oeste Pádel Tour en Chacras Pádel

DeportesLocales

Este fin de semana se disputó en Chacras Pádel la 7ª fecha de la Liga Oeste Pádel Tour, con una gran convocatoria que reunió a 36 parejas de la región en la categoría 7ª caballeros.

El título quedó en manos de la dupla integrada por Pedro Mosso (María Juana) y Mauro Gastaldi (Sastre), quienes se consagraron campeones tras un torneo de alto nivel. En la final se midieron frente a los mariajuanenses Santiago Racca y José Ignacio Dalmasso, que completaron un destacado desempeño quedándose con el subcampeonato.

Con este nuevo capítulo, la Liga Oeste Pádel Tour sigue creciendo y consolidándose como un espacio de competencia y encuentro deportivo para jugadores de toda la zona.

