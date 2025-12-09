Exitosa noche de reconocimientos y sorteos en el cierre anual del Club Atlético Talleres

En una emotiva velada, el Club Atlético Talleres llevó adelante su encuentro de cierre de año, donde se celebró el esfuerzo, el compromiso y la identidad rojiblanca que caracteriza a la institución. Durante la noche, se realizaron menciones especiales a deportistas destacados de las distintas disciplinas y reconocimientos a personas que fueron fundamentales en el crecimiento del club a lo largo del año, en un clima de celebración y orgullo compartido.

El evento contó además con el show en vivo de Tumpara, el grupo oriundo de San Francisco, que le puso ritmo y alegría a la jornada, animando el baile de todos los presentes. Como parte central de la noche, se realizaron los esperados sorteos del Bingo de Fin de Año, el Bono Contribución y un sorteo especial en modalidad tómbola, cuyos bingos pudieron adquirirse durante el evento.

En el Bingo de Fin de Año, el primer premio, consistente en una bicicleta y un conjunto, fue para Tamara Zanatta; el segundo premio de merchandising quedó en manos de Víctor Hugo Molinero; mientras que el tercer premio, jarra 3D más Bono 2026, fue para Joaquín Soria.

Por su parte, en el Bono Contribución, el primer premio de $1.000.000 fue para Marcos Moreyra; el segundo premio de $500.000 para José Úlrich; el tercer premio de $250.000 para Andrea Botto; y los cuartos, quintos y sextos premios de $150.000 fueron para Ángel Kinderknecht, Estanislao Lozano y Sergio Valdéz, respectivamente. Además, los premios Bono 2026 fueron para Micaela Poli y Iván Giordano.

Desde la institución agradecieron a todos los que colaboraron y acompañaron un año más, destacando la importancia del apoyo de la comunidad para seguir creciendo y fortaleciendo al club.

