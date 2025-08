Expedición del Conicet al cañón submarino de Mar del Plata: se hizo en colaboración con EE.UU. y el fondo del mar se explora desde 2012

A raíz de la expedición científica al cañón submarino, se viralizaron posteos en X que señalaban que el proyecto tiene como fin “atacar la exploración petrolera offshore”.

La expedición utiliza el buque Falkor Too de la fundación estadounidense Schmidt Ocean Institute. La campaña da continuidad a estudios del fondo marino de 2012-2013 y busca recolectar muestras biológicas sin alterar el ecosistema marino profundo.

En abril concluyó una de las etapas clave de la exploración offshore: el análisis sísmico en los bloques CAN 107 y CAN 109. Se espera que entre septiembre y octubre se conozca si hay o no indicios concretos de petróleo, tras el revés en el CAN 100.

En las últimas horas se volvió viral la transmisión en vivo por YouTube de la expedición científica del Conicet al cañón submarino de Mar del Plata. A más de 3.900 metros de profundidad, los científicos buscan capturar imágenes de alta resolución de especies marinas y recolectar muestras biológicas sin alterar ese ecosistema.

Tras el interés que provocó el suceso, se viralizaron en X posteos que señalaban que la expedición se realiza “con un barco inglés” y que tiene como fin “demonizar la explotación offshore de petróleo en el Mar Argentino”.

Sin embargo, la expedición “Underwater Oases of Mar Del Plata Canyon: Talud Continental IV” se realiza a bordo del buque Falkor Too –registrado en las Islas Caimán- junto a la fundación estadounidense Schmidt Ocean Institute, como destacó en X la propia Embajada de Estados Unidos en la Argentina.

La exploración offshore en busca de hidrocarburos frente a las costas de Mar del Plata continúa, tras la primera perforación en el CAN 100 en la que no se encontró petróleo.

Talud Continental IV: qué busca la expedición

La campaña explora el cañón submarino Mar del Plata, una región de alta biodiversidad y poco explorada del Atlántico sur y se realiza junto con la fundación estadounidense Schmidt Ocean Institute.

Según explica en su sitio web, se trata de una fundación operativa privada sin fines de lucro establecida en marzo de 2009 para “promover la investigación, el descubrimiento y el conocimiento oceanográficos y catalizar el intercambio de información sobre los océanos”, ubicada en California, Estados Unidos.

La expedición, que finalizará el próximo 10 de agosto, utiliza el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, capaz de obtener imágenes de alta resolución y recolectar muestras en profundidad sin dañar el ecosistema.

Con esta tecnología, los científicos realizarán las primeras observaciones in situ de esta enorme formación del fondo marino y documentarán la biodiversidad que alberga. Según explica Schmidt Ocean Institute, instalarán una trampa para crustáceos y zooplancton en el módulo de aterrizaje del barco para evaluar las poblaciones de plancton y anfípodos, con el fin de estudiar la diversidad y distribución de las especies carroñeras en el cañón, ya que son muy pequeñas y difíciles de detectar o capturar con el ROV.

De acuerdo con una gacetilla difundida por el Conicet, el equipo multidisciplinario de la expedición está conformado por más de 30 científicos de instituciones argentinas, en su mayoría del Conicet. El operativo también recibe el respaldo de la Prefectura Naval Argentina y el Servicio de Hidrografía Naval argentino.

La expedición cuenta con el apoyo de los Estados Unidos

Según explicó Daniel Lauretta, investigador del Conicet y jefe científico de la expedición, en Urbana Play, el buque se llama Falkor Too y es propiedad del Schmidt Ocean Institute. “A través de un convenio con Conicet nos permitieron trabajar 19 días en este buque. Estamos a unos 300 kilómetros mar adentro de Mar del Plata”, explicó el especialista.

Según la página oficial del Schmidt Ocean Institute, Falkor Too fue construido en 2011 como buque para la industria offshore, y en los últimos años se ha utilizado para establecer parques eólicos marinos en Europa. Fue comprado a una compañía naviera noruega llamada GC Rieber Shipping ASA.

La expedición fue incluso difundida en X por la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina: “Investigadores del @CONICETDialoga, en colaboración con la fundación @SchmidtOcean Institute, exploran el cañón submarino Mar del Plata frente a las costas argentinas, en una una expedición científica sin precedentes”.

De hecho, la Embajada de los Estados Unidos fue quien solicitó el 24 de mayo de 2025 autorización a través del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto “para que el buque, con registro en las Islas Caimán, realice actividades de investigación científica marina en aguas jurisdiccionales argentinas, del 26 de junio al 15 de julio de 2025”, según consta en las actas del Consejo Federal Pesquero.

En el documento, se detalla que “el objetivo de la investigación es recopilar datos de sensores ambientales (meteorológicos, oceanográficos y del fondo marino) y datos batimétricos, y probar equipo oceanográfico científico”.

En 2012 y 2013 se hicieron expediciones a aguas profundas similares

Esta expedición da continuidad a las campañas Talud Continental I, II y III, realizadas en 2012 y 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), con financiamiento del Conicet y a bordo del Buque Oceanográfico Puerto Deseado, que permitieron describir decenas de nuevas especies y una diversidad inesperada en varios grupos animales, incluyendo corales de aguas frías, estrellas de mar, crustáceos y peces de profundidad. Tras la expedición, se publicaron más de 60 papers.

“Hace 10 años hicimos 3 campañas oceonográficas por esta zona, con el buque Puerto Deseado, que es propiedad del Conicet, financiadas por el Conicet. En ese momento no teníamos un robot, entonces todo se hacía a través de la pesca. Por las complejidades del trabajo no sabíamos cómo estaba distribuida la fauna. Ahora volvimos, con un robot, y podemos ver y recolectar muestras y ver cómo está distribuida la fauna en el fondo del mar”, agregó Lauretta.

La explotación petrolera offshore continúa

En 2022, el Gobierno nacional de Alberto Fernández (Frente de Todos) publicó una resolución que permitía a un consorcio de empresas (Equinor, YPF y Shell) la exploración petrolera en el Mar Argentino. La aprobación de los estudios prospectivos desató una fuerte discusión pública entre ambientalistas, el Gobierno y la oposición e instituciones ligadas a esta industria.

En aquel momento, las autoridades locales de algunas ciudades costeras manifestaron su oposición al proyecto. Por ejemplo, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (hoy candidato de La Libertad Avanza), presentó un recurso de amparo para declarar la nulidad de la resolución que permite la exploración petrolera en el Mar Argentino.

Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió habilitar la continuidad del proyecto de exploración petrolera a 300 km de la costa de Mar del Plata. En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó recursos de ambientalistas y dio luz verde para explorar petróleo offshore en dicha ciudad.

Según reportó el diario La Capital de Mar del Plata, en abril de 2025 concluyó una de las etapas clave del proceso: la exploración sísmica en los bloques CAN 107 y CAN 109, ubicados a unos 190 kilómetros de la costa de la ciudad, en plena Cuenca Argentina Norte. Desde entonces, las petroleras analizan la enorme cantidad de información obtenida, y se espera que entre septiembre y octubre se conozca si hay o no indicios concretos de petróleo.

En 2024 se hizo la primera perforación de aguas profundas en el mar argentino y no se encontró petróleo en el CAN 100.



