Facundo Cornalis avanza con la Selección Argentina en el Sudamericano U17 de Asunción

Facundo Cornalis, forma parte del plantel nacional que comenzó el certamen con una actuación arrolladora: victoria 126-43 frente a Venezuela y un sólido 93-58 ante Uruguay.

Este viernes la Albiceleste enfrentó a Colombia en un duelo clave para asegurar su lugar en semifinales y le ganó 78 a 69 quedandose con el 1° del grupo y pasando a semis de manera invicta.



El torneo, que se disputa del 10 al 14 de diciembre, reúne a las selecciones más competitivas de la región en un evento de altísimo nivel deportivo.

Para la comunidad de María Juana, la presencia de Facundo —jugador del Obradoiro de España y con formación en el Club Atlético María Juana— representa un enorme orgullo. Verlo vestir la celeste y blanca entre los mejores del país confirma su crecimiento, dedicación y el esfuerzo de toda su familia.

Argentina en el Grupo A

La Selección integra el Grupo A junto a Uruguay, Colombia y Ecuador. Los dos mejores clasificarán a semifinales.

Fixture argentino:

Miércoles 10/12 – 15:00: Uruguay vs Argentina

Jueves 11/12 – 15:00: Argentina vs Ecuador

Viernes 12/12 – 15:00: Colombia vs Argentina

Sábado 13/12: Semifinales

Domingo 14/12: Final y tercer puesto

Los convocados del Sudamericano U17

Gonzalo Aman – 1,89 m – Peñarol (Mar del Plata)

Joaquín Caumo – 1,76 m – Estudiantil Porteño

Joaquín Céliz – 1,95 m – Obras Sanitarias

Facundo Cornalis – 2,00 m – Obradoiro (España) – Formación: Club Atlético María Juana

Mateo Fessia – 1,89 m – Boca Juniors

Bautista Gobetti – 1,93 m – Comunicaciones de Pergamino

Manuel Hernández – 1,88 m – Gimnasia y Esgrima de Santa Fe

Juan Ignacio Márquez – 2,00 m – Náutico de Zárate

Román Moravansky – 1,94 m – Ferro

Santiago Pettinarolli – 1,99 m – Bochas Sport (Colonia Caroya)

Benjamín Pettovello – 2,04 m – Stings Mantova (Italia)

Elías Torrens – 2,03 m – Obras Sanitarias

Cuerpo Técnico:

Mauro Polla y Leonardo Gutiérrez (entrenadores), Alejandro Silveira (asistente) y Yonathan Rodríguez (preparador físico).

Con grandes actuaciones y un plantel talentoso, Argentina busca meterse entre los mejores del continente. Facundo Cornalis ya es parte de esta historia, representando con orgullo a su localidad y al básquet argentino en un escenario internacional. ¡Vamos Argentina!