Facundo Cornalis avanza con la Selección Argentina en el Sudamericano U17 de Asunción

Facundo Cornalis, forma parte del plantel nacional que comenzó el certamen con una actuación arrolladora: victoria 126-43 frente a Venezuela y un sólido 93-58 ante Uruguay.
Este viernes la Albiceleste enfrentó a Colombia en un duelo clave para asegurar su lugar en semifinales y le ganó 78 a 69 quedandose con el 1° del grupo y pasando a semis de manera invicta.
El torneo, que se disputa del 10 al 14 de diciembre, reúne a las selecciones más competitivas de la región en un evento de altísimo nivel deportivo.
Para la comunidad de María Juana, la presencia de Facundo —jugador del Obradoiro de España y con formación en el Club Atlético María Juana— representa un enorme orgullo. Verlo vestir la celeste y blanca entre los mejores del país confirma su crecimiento, dedicación y el esfuerzo de toda su familia.
Argentina en el Grupo A
La Selección integra el Grupo A junto a Uruguay, Colombia y Ecuador. Los dos mejores clasificarán a semifinales.
Fixture argentino:
- Miércoles 10/12 – 15:00: Uruguay vs Argentina
- Jueves 11/12 – 15:00: Argentina vs Ecuador
- Viernes 12/12 – 15:00: Colombia vs Argentina
- Sábado 13/12: Semifinales
- Domingo 14/12: Final y tercer puesto
Los convocados del Sudamericano U17
- Gonzalo Aman – 1,89 m – Peñarol (Mar del Plata)
- Joaquín Caumo – 1,76 m – Estudiantil Porteño
- Joaquín Céliz – 1,95 m – Obras Sanitarias
- Facundo Cornalis – 2,00 m – Obradoiro (España) – Formación: Club Atlético María Juana
- Mateo Fessia – 1,89 m – Boca Juniors
- Bautista Gobetti – 1,93 m – Comunicaciones de Pergamino
- Manuel Hernández – 1,88 m – Gimnasia y Esgrima de Santa Fe
- Juan Ignacio Márquez – 2,00 m – Náutico de Zárate
- Román Moravansky – 1,94 m – Ferro
- Santiago Pettinarolli – 1,99 m – Bochas Sport (Colonia Caroya)
- Benjamín Pettovello – 2,04 m – Stings Mantova (Italia)
- Elías Torrens – 2,03 m – Obras Sanitarias
Cuerpo Técnico:
Mauro Polla y Leonardo Gutiérrez (entrenadores), Alejandro Silveira (asistente) y Yonathan Rodríguez (preparador físico).
Con grandes actuaciones y un plantel talentoso, Argentina busca meterse entre los mejores del continente. Facundo Cornalis ya es parte de esta historia, representando con orgullo a su localidad y al básquet argentino en un escenario internacional. ¡Vamos Argentina!