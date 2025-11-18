Facundo Cornalis, el talento formado en Atlético María Juana que va por su lugar en el Sudamericano U17

La Selección Argentina U17 masculina entra en la recta final de su preparación rumbo al Sudamericano que se disputará del 10 al 14 de diciembre en Asunción, Paraguay, y entre los 15 convocados aparece un nombre que emociona especialmente a toda la región: Facundo Cornalis, el jugador surgido de las divisiones formativas del Club Atlético María Juana, hoy en las filas del Obradoiro de España.
La última concentración de la preselección se desarrollará en dos etapas: del 26 de noviembre al 1 de diciembre en Zárate, y luego del 1 al 8 de diciembre en el CeNARD, donde el cuerpo técnico que encabeza Mauro Polla terminará de definir los 12 jugadores que representarán al país en el certamen continental, clasificatorio a la AmeriCup U18 2026.
Para Facundo, competir por un lugar entre los 12 elegidos implica una exigencia máxima, pero también una oportunidad única de representar a la Argentina en su primer torneo oficial de la categoría, consolidando un camino que inició en las canchas de Atlético María Juana y que hoy trasciende fronteras.
El Sudamericano U17 aún no definió sus grupos, pero otorgará tres plazas para la AmeriCup U18 del año próximo, un objetivo que motiva a esta camada llamada a ser el futuro del básquet nacional.
Mientras el seleccionado ajusta detalles en Zárate y luego en el CeNARD, en nuestra localidad crece el orgullo por ver a uno de sus hijos deportivos formando parte de esta etapa decisiva. Facundo Cornalis, con talento, disciplina y proyección internacional, vuelve a poner en alto la bandera del Club Atlético María Juana y del desarrollo formativo de la región.
Nómina completa PRESELECCIÓN U17 MASCULINA
Amán, Gonzalo | 2008 | Peñarol de Mar del Plata
Caumo, Joaquín | 2008 | Estudiantil Porteño
Céliz, Joaquín | 2008 | Obras Sanitarias
Cornalis, Facundo | 2008 | Obradoiro (ESP)
Fessia, Mateo | 2008 | Boca Jrs
Gobetti, Bautista | 2008 | Comunicaciones de Pergamino
Hernández, Manuel | 2008 | Gimnasia y Esgrima de Santa Fe
Juárez, Ezequiel | 2008 | Boca Jrs
Márquez, Juan Ignacio | 2008 | Náutico de Zárate
Medved Tejero, Nathan | 2008 | Baloncesto Fuenlabrada (ESP)
Moravansky, Román | 2008 | Ferro Carril Oeste
Pettinarolli, Santiago | 2008 | Bochas Sport de Colonia Caroya
Pettovello, Benjamín | 2008 | Stings Mantova (ITA)
Sobrero, Simón | 2009 | Miami Prep School (EEUU)
Torrens, Elías | 2008 | Obras Sanitaras
Entrenador: Polla, Mauro
Entrenador: Gutiérrez, Leonardo
Asistente: Silveira, Alejandro