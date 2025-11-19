Facundo Cornalis, orgullo de María Juana, se prepara para el Sudamericano U17 con la Selección Argentina

En la mañana de Radio María Juana, charlamos con Diego Cornalis, quien habló con emoción sobre su hijo Facundo Cornalis, uno de los 15 convocados para la Selección Argentina U17 masculina, que se encuentra en la recta final de su preparación para el Sudamericano U17 que se disputará del 10 al 14 de diciembre en Asunción, Paraguay.

Facundo, surgido de las divisiones formativas del Club Atlético María Juana, es uno de los nombres que emociona especialmente a toda la región. Hoy, el joven talento forma parte del Obradoiro de España, pero su camino comenzó en las canchas de su localidad natal, donde siempre mostró una enorme pasión y dedicación al baloncesto.

La preparación final de la selección se llevará a cabo en dos etapas: la primera en Zárate, del 26 de noviembre al 1 de diciembre, y la segunda del 1 al 8 de diciembre en el CeNARD. Allí, el cuerpo técnico encabezado por Mauro Polla definirá los 12 jugadores que representarán a Argentina en el certamen continental, que es clasificatorio para la AmeriCup U18 2026.

Para Facundo, esta competencia representa una exigencia máxima, pero también una gran oportunidad de consolidar su camino internacional. En sus palabras, la posibilidad de formar parte de la Selección Argentina en su primer torneo oficial de la categoría es una meta que va más allá de lo deportivo, ya que también simboliza la culminación de años de esfuerzo y sacrificio.

El Sudamericano U17 no ha definido aún sus grupos, pero otorga tres plazas para la AmeriCup U18 del próximo año, un objetivo que motiva a esta nueva camada de jóvenes, llamada a ser el futuro del básquet nacional.

Mientras tanto, en María Juana, crece el orgullo por ver a uno de sus propios jóvenes talentos en esta etapa decisiva, representando a la Argentina en una competencia internacional. Facundo Cornalis, con su talento, disciplina y proyección internacional, vuelve a poner en lo más alto la bandera del Club Atlético María Juana y de todo el desarrollo formativo de la región.