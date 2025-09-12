Facundo Cornalis, presente en el FIBA Youth Elite Camp en Estados Unidos

En la mañana de la radio dialogamos con Facundo Cornalis, joven talento del básquet mariajuanense que fue convocado para participar de una nueva edición del FIBA Youth Elite Camp, realizado del 4 al 7 de septiembre en Daytona Beach, Florida.

Nacido en 2008 y actualmente jugador del Obradoiro de España, Cornalis compartió la experiencia con otro argentino destacado, Simón Gradin (Estudiantes de Madrid, con paso por los Mundiales U17 y U19). Ambos integraron el grupo de 28 jóvenes promesas de América y África que entrenaron bajo la organización de FIBA y The Grind Session, con una preparación enfocada en técnica, táctica y desarrollo integral.

La participación de Facundo no solo representa un paso fundamental en su crecimiento deportivo, sino también un motivo de orgullo para Santa Fe y María Juana, que una vez más dicen presente en escenarios internacionales de formación de élite.