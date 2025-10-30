Fe, comunidad y encuentro: el grupo de hombres que reza el Rosario en María Juana crece cada vez más

En la mañana de Comunicándonos conversamos con Leonildo “Nildito” Pussetto, integrante del grupo de hombres que se reúne cada semana en la Iglesia Santa Juana Francisca de María Juana para compartir el rezo del Rosario.

Nildito contó que esta propuesta comenzó hace un año, impulsada por el Padre Raúl, y que desde entonces no ha parado de crecer. Cada vez son más los que se suman a este espacio de oración y encuentro. Es algo muy lindo que une como comunidad.

El grupo se reúne en un clima de fe, respeto y fraternidad, donde —como señaló Pussetto— “todos somos iguales ante los ojos de Dios”. Además del rezo, el espacio se ha convertido en un verdadero ámbito de contención y amistad, ya que luego comparten una peña con charlas, música y comida, fortaleciendo los lazos entre los participantes.

Esta iniciativa espiritual, sencilla pero profunda, demuestra cómo la fe puede ser también un camino de encuentro, apoyo y crecimiento personal dentro de la comunidad de María Juana.