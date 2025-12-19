Federico Colombo pasó por Show Deportivo y realizó un balance del 2025 en Atlético Talleres

El presidente del Club Atlético Talleres, Federico Colombo, visitó los micrófonos de Show Deportivo, donde mantuvo una extensa y enriquecedora entrevista en la que realizó un balance del año 2025 y trazó los principales ejes de trabajo de la institución.

Durante el diálogo, Colombo confirmó la continuidad y conformación de los cuerpos técnicos de fútbol en las divisiones mayores y menores, destacando el compromiso con la formación integral de los deportistas y el fortalecimiento del proyecto deportivo del club.

Asimismo, puso en valor la conducción del patín, disciplina que sigue creciendo y consolidándose dentro de la institución, y remarcó la importancia del vóley, tanto en su modalidad federada como recreativa, subrayando su rol clave en la inclusión, el desarrollo deportivo y la participación de niños, jóvenes y adultos.

La entrevista dejó en evidencia un balance positivo del año, con una mirada puesta en la continuidad, el crecimiento y el trabajo sostenido en la institución.