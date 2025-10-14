Felipe Minzer cambia de rumbo: del récord histórico en España al sueño americano

El talento argentino sigue dando que hablar en el mundo del básquet. Felipe Minzer, el joven oriundo de Gálvez que hizo historia en la Liga ACB, inicia una nueva etapa en su carrera deportiva. El Casademont Zaragoza anunció oficialmente la finalización del vínculo contractual con el jugador, dando cierre a una etapa breve pero llena de logros.

Minzer llegó al club español en febrero de 2023 y no tardó en dejar su huella: en septiembre de ese mismo año debutó frente al Real Madrid, convirtiéndose, con apenas 16 años, en el argentino más joven en jugar en la máxima categoría del básquet español. Su talento, disciplina y madurez dentro de la cancha despertaron elogios tanto en España como en Argentina.

Ahora, el joven escolta emprende un nuevo desafío en Estados Unidos, donde formará parte de The Academy of Central Florida, una institución reconocida por preparar a jóvenes talentos para la exigente competencia de la NCAA. Este paso representa una decisión estratégica en su desarrollo, buscando fortalecer su formación y acercarse aún más al sueño de llegar a la NBA.

Varias universidades ya lo tienen en la mira, lo que confirma el potencial que Minzer proyecta a nivel internacional. Con apenas 17 años, el santafesino sigue construyendo un camino sólido y prometedor, combinando talento, esfuerzo y una clara visión de futuro.