Atlético María Juana cayó en Sastre y buscará igualar la serie en casa

Club Atlético María Juana no pudo comenzar con el pie derecho la final del Torneo Apertura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino y cayó como visitante frente a su clásico rival, Atlético Sastre, por 59 a 49, en el primer juego de la serie decisiva.

El conjunto auriazul afrontó un compromiso de gran importancia en la casa del último campeón, pero el equipo local logró imponer su juego desde el inicio y terminó quedándose con la victoria. Los parciales del encuentro fueron 19-8, 13-13, 13-12 y 14-16, reflejando un mejor arranque de Sastre, diferencia que resultó determinante para el desarrollo del partido.

Pese a la derrota, la serie continúa abierta y Atlético María Juana tendrá una nueva oportunidad de revertir la historia este jueves, cuando reciba a Atlético Sastre en el estadio Edgar “Nenito” Rivolta. Allí, el equipo dirigido por Matías Fontanesi estará obligado a ganar para igualar la final y forzar un tercer y definitivo encuentro que definirá al campeón del Torneo Apertura.

Con el apoyo de su público, el “Chupa” buscará hacerse fuerte como local y estirar la definición de un campeonato que enfrenta, una vez más, a los dos grandes protagonistas del básquet del Oeste Santafesino.